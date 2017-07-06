Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı sohbette son günlerde gündemde olan Suriyelilerin karıştığı iddia edilen olaylarla ilgili de konuştu.

"VATANDAŞLIK İÇİN EDEPLİ OLACAKLAR"

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım; "Suriyelilere vatandaşlık verilecek mi?" sorusuna şu cevabı verdi; "Vatandaşlık kazanmanın şartları kanunlarla belirlenmiştir. Bu şartların başında da kuşkusuz edepli olmak, bu millete, devlete bağlılık gelecek. Sınırlarımızda geçirdikleri süre onlar için ciddi bir sınavdır. Mülteciler arasında iyi eğitim almış, ülkesinde kariyer sahibi çok değerli kişiler de bulunuyor. Akademisyenler, bilim adamları, hekimler de var. Üç milyondan fazla sığınmacı içinden ince eleyip sık dokuyarak belirlediğimiz nitelikli kardeşlerimize vatandaşlık vereceğiz. Ancak haddini aşanlar da hak ettikleri şekilde hukuk önünde cezalarını alır. Gerekirse bu kişileri sınır dışı dahi ederiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sapla samanı karıştırmamak lazım.





"TAŞKINLIK YAPANA GEREĞİ YAPILACAKTIR"

Vatandaşlık verilecek kişilerin, milli güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek halleri olup olmadığı araştırılıyor. MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili koordineli çalışmalar yürütüyor. Böyle ciddi bir çalışma neticesinde kimseye ayrıcalık tanınması, kamu huzurunu bozacak kişilere vatandaşlık verilmesi mümkün değil. Vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum. Türkiye hukuk devleti. Vatandaşımız bir taşkınlıkla karşılaşırlarsa derhal güvenlik güçlerine bildirsinler. Emin olsunlar ki gereği hemen yapılacaktır."