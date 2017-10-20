Binali Yıldırım'dan ABD'ye eleştiri

Başbakan Yıldırım'a DEAŞ'tan kurtarılan Rakka'daki Öcalan posterleri soruldu. YPG ve PYD terör örgütleriyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle ABD'yi eleştiren Yıldırım, "Müttefikimiz olan ABD'ye hep söyledik, bir terör örgütüyle başka örgütü yok etmek için işbirliği yapmak ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü son fotoğraf ortaya koydu" diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"FOTOĞRAF BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK"

"Bizden ziyade ABD'nin değerlendirmesi gerekir bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Bugüne kadar müttefikimiz olan ABD'ye hep söyledik bir terör örgütüyle başkabir terör örgütünü yok etmek için işbirliği yapmanın ne kadar hazin bir sonuca götürdüğünü bu son fotoğraf ortaya koymuştur. ABD, YPG ve PYD'nin terör örgütü olduğunu anlaması için daha neyi görmek istiyor merak ediyoruz.

"ABD-TÜRKİYE İLİŞKİSİNE ZARAR VERİYOR"

Bu fotoğrafın PKK terörist başının fotoğrafının orada sergileniyor olması açıkcası ABD-Türkiye müttefik ilişkisine de en büyük zararı vermektedir. Dolayısıyla bu davranışıyla ABD terörle iş birliği yapmakla kalmıyor, Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atıyor.





VİZE KRİZİ

Dışişleri yetkilileri karşılıklı değerlendiriyor, umut ederim konu suhuletle çözüme kavuşur.

İSTİFASI İSTENEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır, buna inanıyorum.”