Binali Yıldırım vergi teşekkür belgesi gösterdi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada "Off-Shore hesabı iddiaları" üzerine konuştu.

Şahsı ve ailesi hakkında 'off-shore şirketleri var, yerli değil, milli değil' şeklinde haber yapıldığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, siyasetçi olduğu için çocukları üzerinden kendisini yıpratmak istediklerini, daha önce de gündeme getirilen iddiaların yeniden servis edildiğine dikkat çekti:

"SORUŞTURMA YAPILMASINI ÖZELLİKLE İSTİYORUM"

"Milletim beni bilir. Benim dokunulmazlığım var ama çocuklarımın dokunulmazlığı yok. Her türlü soruşturma; gerek mali yönden, gerek hukuki yönden yapılabilir. Bunu özellikle de istiyorum. Dolayısıyla hiç kimsenin hiçbir şekilde haksız yere itham edilmesi, yanlış iş yapıyormuş gibi gösterilmesi kabul edilemez. Biz onurumuzla varız. Ülkemiz için, milletimiz için bütün ömrümüzü verdik. Bizim için en büyük servet itibarımızdır. Gerisi el kiridir. Para bugün vardır bugün yoktur.

Binali Yıldırım'a Off-Shore iddiaları soruldu VİDEO

"İSTANBUL'DA EN ÇOK VERGİ VEREN ŞİRKET OLDU"

Bakın vergi verilmiyor diye itham ediyorlar. Bu haberi yaptıklarında benim çocuklarımın buradaki şirketi en fazla vergi veren İstanbul'da şirketler arasında yer alıyor ve bu şekilde bir belge veriyorlar kendisine. Bunlar ayıp şeylerdir. İnsanların kafasını karıştırmaya lüzum yoktur."