Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Orman Bakanlığı toplu açılış töreninde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi:

"HER SEFERİNDE ŞAPA OTURMUŞTUR"

"Dün ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında eline bir tomar kağıt alarak heyecanla sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkıştı. Geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu buna benzer onlarca asılsız iddiada bulunmuş, her seferinde de şapa oturmuştur.

Yalan yanlış belgelerle aklı sıra akrabalar üzerinden Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannetti. Şiddetle celalle Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret etmeye devam ediyor.

Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na tepki VİDEO

"SAVCILIĞA VERMELİ"

Hemen bu açıklamaların arkasından suçladığı insanların avukatları kendisini bu iddiayı ispata davet etmiş, elindeki bilgi ve belgeleri zaman geçirmeden savcılığa iletmesini, aynı zamanda da yazılı görsel medyalara vermesini istemiştir.

Aradan 24 saat geçmesine rağmen ana muhalefet partisinden ses seda yok. Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışı ile aklı sıra Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannediyor ama çok yanılıyor. Cumhurbaşkanımız 40 yılı aşan siyasi hayatı boyunca bu ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış millet sevdalısı bir insandır.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

TÜRKİYE 15 YIL ÖNCESİNİN TÜRKİYE'Sİ DEĞİL

"Allah Peygamberimizin kutlu yolundan bizleri ayırmasın. Bugün konuşmamın hemen başında bir hususa değinmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden giderek 15 yıldır aşkla ülkemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Çıktığımız bu kutlu yolda her zaman millete hizmeti halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak bildik. Türkiye'nin önündeki engelleri aşa aşa ülkemizi 3 kat büyüttük. Her türlü manipülasyona rağmen ekonomimizin ne kadar sağlam temele oturduğu piyasa tarafından defalarca teyit edilmiştir. Bundan sonra da daha fazla üretim, istihdam, daha fazla ticaret için kolları sıvadık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün yeni bir projeyi tamamlamanın gururunu yaşarken gelecek hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye 15 yıl öncesinin Türkiye'si değildir. Öz güveni yüksek bir Türkiye var. Türkiye'nin yarını bugünden daha güzel, geleceği daha da aydınlık olacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI

Dün ana muhalefet partisi genel başkanı sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında eline bir tomar kağıt alarak heyecanla sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarının üzerinden bir itibar cinayeti işlemeye kalkıştı. Yalan yanlış belgelerle aklı sıra akrabalar üzerinden Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannetti. Şiddetle celalle Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret etmeye devam ediyor. Hemen bu açıklamaların arkasından suçladığı insanların avukatları kendisini bu iddiayı ispata davet etmiş, elindeki bilgi ve belgeleri zaman geçirmeden savcılığa iletmesini, aynı zamanda da yazılı görsel medyalara vermesini istemiştir. Aradan 24 saat geçmesine rağmen ana muhalefet partisinden ses seda yok. Sayın Kılıçdaroğlu bu çıkışı ile aklı sıra Cumhurbaşkanımızın itibarını zedeleyeceğini zannediyor ama çok yanılıyor. Kılıçdaroğlu gel bu yanlış yoldan dön belki bir gün sen de iktidar olursun.

Cumhurbaşkanımız 40 yılı aşan siyasi hayatı boyunca bu ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış millet sevdalısı bir insandır.

Ana muhalefet partisi, Cumhuriyetin kuruluşu ile yaşıt bir partiden bahsediyoruz. Kamuoyunda bu kadar zor duruma düşmesi aslında çok vahim bir durumdur. Üzerinde oynanan, değiştirilen, aslı astarı olmayan belgelerle meydana çıkarsanız ondan sonra olacağı budur. Sayın Cumhurbaşkanımız son 15 yılda 12 seçim geçirdi. Her seçimde de bütün bu suçlamalar, iddianameler, itibar suikastlarına karşı mücadele ede ede her seferinde de milletin desteğini artırarak bugünlere geldi."