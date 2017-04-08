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Binali Yıldırım'ın Yenikapı konuşması

Başbakan Yıldırım'ın Yenikapı Meydanı'nda Kılıçdaroğlu'na; "Madem darbe yalandı neden Milli İrade Mitingi'nde konuştun." dedi.

08.04.2017 - 16:49
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Binali Yıldırım'ın Yenikapı konuşması

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'na 8 gün kala Başbakan İstanbul'da.

Binali Yıldırım Yenikapı Meydanı'nda İstanbul Buluşması'nda vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar;

"MADEM YALANDI NEDEN MİLLİ İRADE MİTİNGİ'NE KATILDIN"

Binali Yıldırım, konuşmasının başında meydandaki halkı selamladıktan sonra Kılıçdaroğlu'na yüklendi ve "15 Temmuz'a kontrollü darbe diyenlere İstanbul cevap vermeye hazır mı? 8 ay önce bu meydanda darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu çıkmış; "15 Temmuz kontrollü darbe" diyor. Madem yalandı Yenikapı'da Milli İrade Mitingi'ne katılıp neden milyonlara yalan söyledin? İstanbul, "sizi denize dökeceğiz diyenlere" cevap veriyor. Muhteşemsin İstanbul."

Yıldırım: Kılıçdaroğlu millete neden yalan söyledin VİDEO

"İSTANBUL TARİH YAZIYOR"

"Sandıktan çıkan her 'evet' ile Türkiye gücüne güç katacak. İstanbul 16 Nisan'da dosatları sevindirmeye hazır mı?  Vesayet odaklarını bitirmek için 'evet' diyecek miyiz? Kutuplaşma değil kucaklaşmaya hazır mısınız? Büyük projeler için, dev hizmetler için hazır mısınız İstanbul? Bugün İstanbul tarih yazıyor. "

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