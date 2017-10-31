CNN Türk'te yayınlanan Ne Oluyor programına katılan 24. CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, FETÖ'den tutuklu olan Osman Kavala, Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ı savundu.

"FETÖ'YÜ ÖVDÜKLERİ İÇİN TUTUKLUYORSUNUZ"

Toprak şunları söyledi; "Osman benim çok yakın arkadaşımdır. Osman'ı tanıyan hiç kimse aleyhinde üretilen iddialara inanamaz. Çünkü Osman Türkiye'de demokrasinin ilerlemesi, özgürlüklerin yerleşmesi gibi meselelere kafa yormuş bir insan. Hatta ve hatta daha önce FETÖ'den tutuklanan Şahin Alpay, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan'ın da suçlu olduğuna inanmıyorum. Çünkü bu insanları tanırım. Nazlı Ilıcak ve Şahin Alpay darbe karşıtı insanlardır. Sadece son güne kadar FETÖ'yü övdüler diye tutukluyorsunuz."

Binnaz Toprak tutuklu isimleri savundu VİDEO

