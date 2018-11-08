Bir çocuk için hayalleri ve oyunları çok önemli

Türkiye'nin iş ve markalar dünyasını, yaratıcı endüstrilerini, ilham verici isim ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul'da, Bayer Türkiye Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü Taygun Günay, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ve Varkey Gems Vakfı tarafından 2018 Dünyanın En İyi 10 Öğretmeninden Biri seçilen Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş ‘Hayat Bir Oyundur: 365 Gün Teneffüste Sağlık Hareketi’ projesini anlattı.

Bayer Türkiye Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü Taygun Günay, önlenebilir sağlık problemlerine karşı toplumu bilinçlendirmeyi hedeflediklerini ve buna 365 Gün Teneffüste Sağlık Hareketi ile çocuklardan başladıklarını söyledi.

OYUNLARLA ÖĞRENİYORLAR

Çocukken oynanan oyunların içine, sağlık bilgilerini Nurten Akkuş'un danışmanlığı altında yerleştirdiklerini ve ortaya çok güzel oyunların çıktığını anlatan Taygun Günay, bu proje sayesinde çocukların, oyun oynarken hangi yiyecekte hangi vitaminin olduğunu öğrendiğini belirtti.

15 ŞEHİRDE HAYATA GEÇİCEK

Projeyi, beşi İstanbul olmak Türkiye'nin 15 değişik şehrinde hayata geçireceklerini söyleyen Günay, beş hafta boyunca İstanbul, İzmir ve Ankara'daki alışveriş merkezlerinde projeyi tanıtacaklarını, her yıl 80-90 okula da uygulanır hale getirmeyi amaçladıklarını anlattı.

"GURURLUYUM"

Projeye danışmanlık yapan Nurten Akkuş ise öncelikle Varkey Gems Vakfı tarafından 2018 Dünyanın En İyi 10 Öğretmeninden Biri seçildiği için ülkesi adına çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

ÖĞRETMEN OLMA HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Kendisinin, çocukluktan bu yana öğretmen olduğunu anlatan Akkuş, "Çocukluğumda başladığım oyunlar sayesinde bu noktaya geldim. Bir çocuk için oyun çok önemli. Benim oyunlarımın içinde hep öğretmencilik vardı" dedi.

"ÇOCUKLUĞUN TEMELİ OYUNDUR"

Nurten Akkuş, "Günümüz çocuklarına baktığımda, açıkçası teknolojiyle çok fazla iç içe nesiller yetiştirmeye başlıyoruz. Aslında bu bizim farkındalığımızın da artmasına vesile oluyor. Çocuklarımız için oyunun bir temel olduğunu, teknolojiden biraz uzaklaşıp özlerine dönmelerini, doğal yollarla öğrenmelerini, sağlıklı bir biçimde oyunun içinde yer almasını sağlıyoruz. Çocukluğun temeli oyun, oyunun içinde sağlık olunca daha ne olsun" diye konuştu.



