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Birce Akalay: Meyhanelerden şikayetçiyim

Kadıköy'de yaşayan Birce Akalay'dan gece yarısı sitemi...

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 09:48..
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Kadıköy Koşuyolu’nda oturan oyuncu Birce Akalay, Instagram’da isyan mesajı yayınladı.

"İÇMEYİ BİLMEYEN EDEPSİZLER"

Ünlü oyuncu, önceki gece oturduğu Koşuyolu'ndaki sokakta yaşanan keşmekeş ve gürültüye isyan etti. Akalay, "Açılan sekizinci sınıf meyhanelerden, içmeyi bilmeyen edepsiz müşterilerinden şiddetle şikayetçiyim. Burası yerleşim yeri! Valeler ve bilumum sarhoşlar cellat gibi araç sürüyor. Biz yıllardır burada güven ve huzur içinde yaşıyoruz... Ben sitede yaşamıyorum, evimin kapısı sokak. Kapımın önünde asayiş istiyorum" diyerek Kadıköy Belediyesi, Beyaz Masa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.

Birce Akalay: Meyhanelerden şikayetçiyim

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