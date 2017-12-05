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Birce Akalay: Özgürlüğüme tecavüz ettiler

Birce Akalay, eski eşi Sarp Levendoğlu’nun Instagram paylaşımını beğendiği haberine tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 07:15..
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Birce Akalay: Özgürlüğüme tecavüz ettiler

Birce Akalay geçtiğimiz günlerde eski eşi Sarp Levendoğlu’nun Instagram paylaşımını beğendiği, ancak takipçileri fark edince beğeniyi kaldırdığı iddiasıyla gündemdeydi.

"BU KONUYU YENİDEN AÇMANIN ANLAMI YOK"

Önceki akşam Cihangir’deki bir mekanda yemek yerken muhabirleri fark edince dışarı çıkan oyuncu, “Arkadaşlar buradan kalkmam uzun sürer, sizi bekletmiş olmayayım, soracaklarınız varsa sorun” dedi. Instagram’da takip listesinde olmamasına rağmen Levendoğlu’nun paylaşımını beğendiği iddiası sorulunca da tepkili konuştu: “Çok ayıp. Keşke yapmasalardı. Avukatım gereğini yapıyor, ihtar gönderecek. Bu benim özgürlüğüme tecavüzdür. Aylar geçmiş aradan. O insanın da sevgilisi var, benim de. Bu konuyu yeniden açmanın bir anlamı yok. Bir de evlilik haberi çıkarmışlar, öyle bir şey de yok.”

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