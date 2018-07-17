taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.074
USD
4,8438
EURO
5,6722
ALTIN
193,31
PETR
71,8800

Bisikletiyle açılır kapanır köprüde sıkışan kadın

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki açılır kapanır köprüde, bisikletli bir kadın mahsur kaldı. Kadının dikkatsizliği az daha canından ediyordu.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 13:58..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Wisconsin eyaletinde faciaya ramak kalan bir kaza meydana geldi. İki yakayı birbirine bağlayan açılır kapanır köprünün açıldığı sırada yola bisikletli bir kadın girdi. Normalde kapalı olan yola giren bisikletli kadın dikkatsizce yolda ilerledi, tam açılıp kapanan noktaya geldiğinde ise kaza yaşandı.

Bisikletiyle açılır kapanır köprüde sıkışan kadın

BİSİKLETİYLE ARAYA SIKIŞTI

Kadın bisikletiyle yoldan geçmeye çalışırken bir anda araya sıkıştı. Köprüyle kapağın arasında sıkışıp kalan kadın, güvenlik kameralarından fark edildi. Hemen köprüdeki hareket durdurulurken kadın, devreye girenlerin yardımıyla güçlükle de olsa kurtarıldı.

 

Bisikletiyle açılır kapanır köprüde sıkışan kadın VİDEO

Ölümden dönen kadın, şans eseri düştüğü yerden çıkartılırken, kameralarda güvenlik görevlileri tarafından fark edilmeseydi, bu ihmal faciaya neden olacaktı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

919
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

69
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

65
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

118
HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

251
Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

21
Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM