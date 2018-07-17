ABD'nin Wisconsin eyaletinde faciaya ramak kalan bir kaza meydana geldi. İki yakayı birbirine bağlayan açılır kapanır köprünün açıldığı sırada yola bisikletli bir kadın girdi. Normalde kapalı olan yola giren bisikletli kadın dikkatsizce yolda ilerledi, tam açılıp kapanan noktaya geldiğinde ise kaza yaşandı.

BİSİKLETİYLE ARAYA SIKIŞTI

Kadın bisikletiyle yoldan geçmeye çalışırken bir anda araya sıkıştı. Köprüyle kapağın arasında sıkışıp kalan kadın, güvenlik kameralarından fark edildi. Hemen köprüdeki hareket durdurulurken kadın, devreye girenlerin yardımıyla güçlükle de olsa kurtarıldı.

Bisikletiyle açılır kapanır köprüde sıkışan kadın VİDEO

Ölümden dönen kadın, şans eseri düştüğü yerden çıkartılırken, kameralarda güvenlik görevlileri tarafından fark edilmeseydi, bu ihmal faciaya neden olacaktı.