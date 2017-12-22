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Bitcoin 13 bin dolara kadar geriledi

Teknolojinin getirdiği en büyük furyalardan olan Bitcoin çılgınlığı, büyük bir düşüş yaşıyor. Bitcoin'in fiyatı 13 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

DHA | 22.12.2017 - 11:18..
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İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi, Bitcoin’deki fiyat düşüşünün etkisiyle yüzde 24.9 düşüşle 474 milyar dolara geriledi.

Bitcoin 13 bin dolara kadar geriledi

13 BİN DOLARA GERİLEDİ

Kripto para piyasasının belirleyicisi, geçtiğimiz hafta 20 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarıyla 14 bin doların da altına inerek 13 bin 107 dolar düzeyine geriledi.

Bitcoin 219 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,375 adet kripto paranın oluşturduğu 541 milyar dolarlık piyasanın yüzde 46.3’ünü oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 37.4 milyar dolar olarak kaydedildi.

KRİPTO PARADA DALGALANMA

Bitcoin başta olmak üzere hemen hemen tüm kripto para birimlerinde dalgalanma yaşanıyor. 13 bin dolar seviyesine gerileyen Bitcoin, üst banda doğru bir yükseliş gösterirken, zaman zaman düşüşler de gerçekleşiyor.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimlerde, Bitcoin yüzde 23.73, Litecoin yüzde 31.18, Bitcoin Cash yüzde 40.66 ve Ethereum yüzde 26.39 düşerken, bu genel düşüş kripto para piyasasının yükselen birimi Ripple’a da bulaşarak kripto paranın değerini yüzde 7.05 düşürdü.

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