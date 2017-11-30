Bitcoin ciddi düşüşünün ardından hızla toparladı

Sanal para Bitcoin, 29 Kasım Çarşamba günkü en düşük seviyesinden sonra, yüzde 20 kadar yükseldi.

HIZLI YÜKSELİŞ YATIRIMCIYI RAHATLATTI

Bu hızlı yükseliş, kripto para Bitcoin'de sert satış dalgasının daha derin bir kayıp serisine dönüşebileceği endişelerini giderdi.





SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN HIZLI YÜKSELİŞ

Dünyanın en popüler dijital parası Bitcoin, 9 bin dolara kadar indikten sonra, perşembe günü Asya seansında 10 bin 500 doları geçti. Bitcoin'in kısmen işlem gördüğü piyasalarda yaşanan aralıklı kesintiler dolayısıyla yüzde 21 oranında gerçekleşen çarşamba günkü düşüş, rekor seviyelerin görülmesinden çok kısa bir süre sonra yaşandı.





BALON İDDİALARINA KULAK ASAN YOK

Bitcoin'deki bu dalgalanmalar, bu yılki 11 kata varan kazancın küçük yatırımcıların yanı sıra sık işlem yapmakta olan traderlar ve Wall Street bankalarının da dikkatini çekmesiyle artıyor. Nobel ödüllü Joseph Stiglitz'in de aralarında bulunduğu bazı gözlemciler fiyatların balon olduğu şeklinde uyarılar yapsa da, traderların ilgilerinde azalma yok.