Bitcoin'den yeni zirve

Sanal para birimi Bitcoin, 11 bin 874 dolara yükseldiği bugün yeni bir rekor gerçekleştirdi.





SERT DÜŞÜŞE RAĞMEN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

29 Kasım'da 11 bin 441 dolar seviyesini görmesinin ardından bir günde 8 bin 801 dolara kadar güçlü bir düşüş yaşayan Bitcoin'in fiyatı yeniden toparlandı ve rekor seviyeye tırmandı. Bitcoin şu sıralarda 11 bin 356 dolardan işlem görüyor.

YÜKSELİŞTE ABD'NİN KARARI ETKİLİ OLDU

Bitcoin'in fiyatındaki güçlü artışta ABD'li CME'nin Bitcoin vadeli kontratlarını bu ay içinde işleme açacak olması etkili oldu. Öte yandan SPK, geçtiğimiz günlerde aracı kurumlara gönderdiği bir notta, müşterilere yönelik sanal para birimlerine dayalı spot veya türev işlemler yapılmaması gerektiğini kaydetmişti.