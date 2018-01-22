Bitlis Şehitlerine veda

Bitlis'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma uzman çavuşlar Durmuş Tek, Yüksel Kapdan ve Ali Taştepe'nin naaşları memleketlerinde son yolculuğuna uğurlandı.

JANDARMA ASTSB. ÜÇVŞ. FERRUH KULAOĞLU

Jandarma Astsubay Üstçavuş Kulaoğlu’nun cenazesi, memleketi Balıkesir'deki baba ocağında helallik istendi. Şehit Kulaoğlu, Paşa Camii’nde öğle namazına müteaakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

Şehidin acılı yakınları tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

JANDARMA SAĞLIKÇI ASTSB. ÇAVUŞ HİLMİ ÖZ

12 askerimizin yaralandığı olayda şehit olan 5 askerden biri olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Öz'ün acı haberi dün İzmir'de yaşayan dedesi ve babaannesine verildi. Şehit Öz'ün babasının Başbakan Binali Yıldırım'ın uzun süre yakın korumalığını yaptığı öğrenildi.

Şehit Öz’ün naaşı, Denizli Çivril İlçesi Ömerli Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ DURMUŞ TEK

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tek için öğle namazının ardından Muğdat Cami’nde tören düzenlendi. Tören esnasında, baba Salim ile anne Sebahat uzun süre gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Tek’in tabutu, askerlerin omzunda top arabasına konuldu. Şehidin ailesi de bir süre top arabasının arkasında protokolle birlikte yürürken, yüzlerce vatandaş da aileye destek verdi. Şehidin kardeşinin de asker olduğu öğrenildi.





Yürüyüş sırasında vatandaşlar bir ağızdan ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atarak teröre lanet yağdırdı.

Şehidin cenazesi daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konularak, Musalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.





Törene, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ YÜKSEL KAPDAN

Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan’ın naaşı gece Van’dan hava yolu ile Ankara’ya, oradan da karayolu ile sabah saatlerinde memleketi Çankırı’ya getirildi.





Uzun araç konvoyu eşliğinde Çankırı Devlet Hastanesi morguna getirilen şehit Kapdan’ın ailesi ve yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Çevredeki vatandaşlar da ailenin feryatları karşısında gözyaşlarını tutamadı.





Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan’ın bugün öğle namazını müteakip Çankırı merkez Esentepe Mahallesi Aile Kabristanı’na defnedileceği öğrenildi. Cenaze namazına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katılması bekleniyor.

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ALİ TAŞTEPE

Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe'nin, cenazesi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan Çayhan Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada babası Çakır, annesi Gülten ve kardeşleri Aslıhan ve Kazım Taştepe, tabuta sarılarak duygusal anlar yaşadı.

Şehit annesi Gülten Taştepe, 15 gün önce kendisine kan verdiğini belirtitği oğlunun tabutuna sarılıp, "Ben seni garibanlık içinde, pazarlarda, soğukta sebze ve meyve satarak büyüttüm." dedi.





Kız kardeşi Aslıhan Taştepe, ağabeyinin tabutunu öpüp, "Biz seni böyle mi gönderdik? Niye böyle oldu?" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.





Cenaze, alınan helalliğin ardından dini ve askeri törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, askerler, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.





Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Taştepe'nin cenazesi, öğleleyin kılanan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

