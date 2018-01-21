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Bitlis'te askeri timin üzerine çığ düştü

Bitlis'te askeri timin üzerine çığ düştü; 3 asker kayıp, 2 asker şehit, 7 asker yaralı.

DHA | 21.01.2018 - 14:10..
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Bitlis kırsalının PKK'lı teröristlerden temizlemek ve onların kullandığı sığınak ve barınakların imha edilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, bugün öğlen saatlerine doğru Hizan ilçesinin Kolludere mevkine çığ düştü.

Çığın bölgede operasyon yapan bir grup askerin bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.

2 ASKER ŞEHİT

Meydana gelen çığ olayında ilk belgilere göre 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı, 3 askerin de kayıp olduğu belirtildi.

Yaralı askerlerin helikopterle bölgeden alınmaya başlandığı, kayıp askerleri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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