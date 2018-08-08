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Blac Chyna'ya 18'lik aşkı

Kim Kardashian'ın eski yakın arkadaşı Blac Chyna, yaşadığı ilişkilerle magazin gündemini sarsmaya devam ediyor

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 08:05..
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Manken Blac Chyna'nın rapçi Tyga Tyga ve Kim Kardashian'ın erkek kardeşi Rob Kardashian ile olan ilişkilerinden 2 tane çocuğu var. Yaşadığı aşklarla olay olmaya devam eden Chyna, şimdi de 18 yaşındaki rapçi YBN Almighty Jay ile beraber.

ÇOCUKLARI DA YANINDA

Los Angeles'ta görüntülenen 30 yaşındaki Blac Chyna ve 18 yaşındaki sevgilisine, Chyna'nın oğlu King ve kızı Dream de eşlik etti.

"EN BÜYÜK OĞLU"

YouTube'da rap videoları yayınlayarak ün kazanan YBN Almighty Jay, kendisini Blac Chyna'nın ''en büyük oğlu'' olarak tanımlayarak, aralarındaki yaş farkına da değiniyor.

Blac Chyna'ya 18'lik aşkıBlac Chyna'ya 18'lik aşkı

Blac Chyna'ya 18'lik aşkı

Blac Chyna'ya 18'lik aşkı


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