Blac Chyna'ya 18'lik aşkı

Manken Blac Chyna'nın rapçi Tyga Tyga ve Kim Kardashian'ın erkek kardeşi Rob Kardashian ile olan ilişkilerinden 2 tane çocuğu var. Yaşadığı aşklarla olay olmaya devam eden Chyna, şimdi de 18 yaşındaki rapçi YBN Almighty Jay ile beraber.

ÇOCUKLARI DA YANINDA

Los Angeles'ta görüntülenen 30 yaşındaki Blac Chyna ve 18 yaşındaki sevgilisine, Chyna'nın oğlu King ve kızı Dream de eşlik etti.

"EN BÜYÜK OĞLU"

YouTube'da rap videoları yayınlayarak ün kazanan YBN Almighty Jay, kendisini Blac Chyna'nın ''en büyük oğlu'' olarak tanımlayarak, aralarındaki yaş farkına da değiniyor.



