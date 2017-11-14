taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.148
USD
3,8969
EURO
4,5863
ALTIN
160,22
PETR
61,8600

BM, AB'nin göçmen politikasını sert eleştirdi

Birleşmiş Milletler, AB'nin Akdeniz üzerinden gelen göçmenlere yönelik politikasını 'İnsanlık dışı' olarak tanımladı.

14.11.2017 - 20:10
  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki gözaltı merkezlerinde "korkunç şartlar altında" tutulan göçmenlerin sayısının keskin şekilde artmasından dehşete düştüğünü ifade etti.

"ŞİMDİKİ DURUM FELAKETE DÖNÜŞTÜ"

Libya'daki göçmenlerin yaşadığı acıların insanlığın vicdanını yaraladığını vurgulayan Zeyd Raad El Hüseyin, "Daha önce vahim olan durum, şimdi felakete dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

"POLİTİKA İNSANLIK DIŞI"

Hüseyin, AB'nin Libya Sahil Güvenlik ekiplerine Akdeniz'deki göçmenleri durdurup Libya'ya geri göndermelerine yardım etme politikasını "insanlık dışı" olarak niteledi.

BM, AB'nin göçmen politikasını sert eleştirdi

GÖÇMENLERE İNSAN GİBİ DAVRANILMIYOR

AB ve İtalya'nın yardımıyla Libya makamlarının Akdeniz'deki uluslararası sularda göçmenleri taşıyan tekneleri durduğunu ve göçmelerin Libya'daki gözaltı merkezlerine götürüldüğü bilgisini paylaşan Zeyd Raad El Hüseyin, bu göçmenlerin işkence, tecavüz ve zorla çalıştırılma gibi çeşitli istismarlara maruz bırakıldığı uyarısında bulundu.

BM, AB'nin göçmen politikasını sert eleştirdi

GÖÇMENLERİN HAKLARINI KORUNMALI

Libya'da tutulan göçmenlerin sayısının eylül ayında 7 bin olduğunu, kasım ayının ilk haftalarında ise bu rakamın 19 bin 900'e yükseldiğini aktaran Zeyd Raad El Hüseyin, gözaltındaki göçmenlerin hukuken haklarını arama şanslarının da olmadığına dikkati çekti.

Hüseyin, Libya'da tutulan çoğunluğu Batı Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçmenlerin "tarif edilemez dehşet" yaşadığına vurgu yaparak, uluslarası toplumu bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

İlginizi Çekebilir
ABD polisinden elektrikli işkence
ABD polisi sandalyeye bağladığı şüpheliye elektrik vererek konuşturmaya çalıştı.
Dünya'nın en lüks ve süratli arabaları Dubai Moto Show'da
Dubai'de gerçekleştirilen otomobil fuarında süper lüks araçlar görücüye çıktı.
Lübnan Başbakanı Hariri'den dönüş açıklaması
Suudi Arabistan ziyareti sırasında, 4 Kasım'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki gün içinde ülkesine döneceğini açıkladı.
Fransa'da DEAŞ'ın ekonomik kaynağına operasyon
Fransız polisi DEAŞ'a ekonomik kaynak sağladığı tespit edilen bir firmaya baskın gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor

215
Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi

157
'ABD'liler DEAŞ militanlarını vurmayı reddetti'

'ABD'liler DEAŞ militanlarını vurmayı reddetti'

183
ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

ASELSAN üyeleri Anıtkabir'de

138
Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

Eruh'ta 43,5 graviteli petrol çıkarılıyor

136
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

183
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM