BM, AB'nin göçmen politikasını sert eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki gözaltı merkezlerinde "korkunç şartlar altında" tutulan göçmenlerin sayısının keskin şekilde artmasından dehşete düştüğünü ifade etti.

"ŞİMDİKİ DURUM FELAKETE DÖNÜŞTÜ"

Libya'daki göçmenlerin yaşadığı acıların insanlığın vicdanını yaraladığını vurgulayan Zeyd Raad El Hüseyin, "Daha önce vahim olan durum, şimdi felakete dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

"POLİTİKA İNSANLIK DIŞI"

Hüseyin, AB'nin Libya Sahil Güvenlik ekiplerine Akdeniz'deki göçmenleri durdurup Libya'ya geri göndermelerine yardım etme politikasını "insanlık dışı" olarak niteledi.

GÖÇMENLERE İNSAN GİBİ DAVRANILMIYOR

AB ve İtalya'nın yardımıyla Libya makamlarının Akdeniz'deki uluslararası sularda göçmenleri taşıyan tekneleri durduğunu ve göçmelerin Libya'daki gözaltı merkezlerine götürüldüğü bilgisini paylaşan Zeyd Raad El Hüseyin, bu göçmenlerin işkence, tecavüz ve zorla çalıştırılma gibi çeşitli istismarlara maruz bırakıldığı uyarısında bulundu.

GÖÇMENLERİN HAKLARINI KORUNMALI

Libya'da tutulan göçmenlerin sayısının eylül ayında 7 bin olduğunu, kasım ayının ilk haftalarında ise bu rakamın 19 bin 900'e yükseldiğini aktaran Zeyd Raad El Hüseyin, gözaltındaki göçmenlerin hukuken haklarını arama şanslarının da olmadığına dikkati çekti.

Hüseyin, Libya'da tutulan çoğunluğu Batı Afrika ülkelerinden gelen kaçak göçmenlerin "tarif edilemez dehşet" yaşadığına vurgu yaparak, uluslarası toplumu bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.