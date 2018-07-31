BM İran Rusya ve Türkiye ile buluşuyor

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayıp şekil vermek için üzerinde yapılacak çalışmalara Rusya, İran ve Türkiye'yi de davet etti. Üçlü ülke ile BM eylül ayında Cenevre'de bir toplantı yapacak.

CENEVRE'DE TOPLANILACAK

İran, Rusya ve Türkiye'den üst düzey yetkililer, Suriye'de bir anayasal komite kurulması için geçtiğimiz ay da BM yetkileri ile Cenevre'de buluşmuştu.

Yapılan istişarelerde Suriye'nin gidişatı, yeni anayasası ve Ortadoğu hakkında konuşulacağı tahmin ediliyor.