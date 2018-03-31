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BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

Kuveyt'in talebi üzerine kapalı oturum yapan BMGK, İsrail'in Filistinli sivilleri katletmesini gündeme aldı. Görüşmede İsveç ve Rusya endişeli olduklarını belirtirken, açık oturum kararı çıktı.

AA | 31.03.2018 - 03:05..
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BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

Kuveyt'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mansour Al-Otaibi, "Konseyden harekete geçmesini isteyeceğiz." dedi. Kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda, BMGK'nın açık oturumda toplanması kararı çıktı.

İSVEÇ VE RUSYA'DAN "ENDİŞELİYİZ" AÇIKLAMASI

İsveç'in BM Daimi Yardımcı Temsilcisi Carl Skau, Gazze'deki şiddet olaylarından son derece endişeli olduklarını söyledi. Skau, Gazze'de 15 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle dehşete düştüklerini belirtti.

Skau, şiddettin daha fazla tırmanmaması için bütün tarafların, özellikle İsrail güvenlik güçlerinin itidal göstermesi gerektiğine dikkati çekti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov da Gazze'deki şiddet olayları nedeniyle "son derece" endişeli olduklarını ifade etti.

AÇIK OTURUMDA TOPLANILACAK

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise BMGK'ye gönderdiği mektupta, uluslararası topluma, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı eylemlerini kınaması çağrısı yaptı.

Mansur, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması sorumluluğu yerine getirmesi, İsrail işgaline son vermesi ve İsrail'i işlediği bütün suçlardan sorumlu tutması gerektiğini vurguladı.

Diplomatlar, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin ardından BMGK'nin açık oturumda toplanması kararı aldığını söyledi.

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