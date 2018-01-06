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BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

ABD temsilcisi Haley, İran'daki protestolar nedeniyle toplanan BMGK'nde ülkeye müdahale yapılması için provokasyon yaptı. Rusya ve Fransa ise İran'a müdahaleye karşı.

AA | 06.01.2018 - 02:19..
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BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıdığı İran'daki protestolar gündeme alındı. "Baskıcı hükümetten bıkmış cesur insanların hayatlarını riske atarak protestolara katıldığını" söyleyen Haley, savaş için aradığı desteği bulamadı.

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı


YİNE "ÖZGÜRLÜK GETİRECEĞİZ" MESAJI

İranlıların sesinin duyulması gerektiğini anlatan Haley, "İran'ın Suriye'de Esed rejimini desteklemek için en az 6 milyar dolar harcadığını ve bunu bilen halkın hükümeti protesto ettiğini" dile getirdi.

Haley, İran halkının "hükümetin teröre destek vermeyi bırakması, milyarlarca doları katillere ve diktatörlere göndermemesi" için sokaklara çıktığını savunarak, "Özgürlükleri destekleyen ülkeler İran halkına destek verdi ama daha fazlasını yapmalıyız." dedi.

İran'daki insan hakları ihlallerine dikkati çekerek, bu ülke rejiminin internete erişimi engellediğini ve halkını susturmaya çalıştığını söyleyen Haley, "ABD, özgürlük, refah ve ülkeleri için itibar arayışı içinde olan İranlıların yanındadır. Bu konuda sessiz kalmayacağız." değerlendirmesini yaptı.

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

RUSYA: ABD SAHTE BAHENELERLE İRAN'A KARIŞMASIN

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'nin İran'daki protestoları BMGK'ye taşımasını eleştirdi.

ABD'yi "sahte bahanelerle" İran'ın içişlerine karışmakla suçlayan Nebenzia, "Bugün bir kez daha ABD'nin BMGK'yi kötüye kullandığına şahit oluyoruz. Bırakın, İran kendi sorunlarıyla ilgilensin. Afganistan, Suriye, Libya, Irak, Yemen, Kuzey Kore ve Afrika'daki sorunlara odaklanmak yerine konseyin enerjisini boşa harcıyorsunuz." diye konuştu.

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

FRANSA İRAN'A MÜDAHALE İSTEMEDİ

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, İran'daki protestoların uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini belirterek, bu ülkeye yönelik herhangi bir müdahalenin ters tepebileceği uyarısında bulundu.

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