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BMGK'nın Myanmar tasarısına Çin vetosu

İngiltere'nin Myanmar'daki şiddet olaylarına ilişkin geçen ay BMGK'ya sunduğu karar tasarısı, Çin'in karşı çıkması üzerine geri çekildi.

07.11.2017 - 04:37
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İngiltere'nin geçen ay sunduğu karar tasarısından vazgeçerek ortak bir açıklamayı oyladı.

ABD, Fransa ve BMGK üyesi diğer ülkeler tasarıya destek verdi. Buna karşın konseyde veto yetkisine sahip Çin'in karşı çıkması üzerine tasarının geri çekildiği ve yasal bağlayıcılığı bulunmayan ortak açıklamaya dönüştürüldüğü öğrenildi. BMGK kararlarının ise yasal bağlayıcılığı bulunuyor.

Oy birliğiyle kabul edilen açıklamada, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet olayları şiddetle kınandı.

BMGK'nın Myanmar tasarısına Çin vetosu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE ARAKAN İÇİN SON 1 YILDA İLK ORTAK AÇIKLAMA

BMGK'nın Arakan eyaletinde "Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri, sistematik sindirme ve güç kullanımı, kadın, çocuk ve erkeklerin öldürülmesi, cinsel şiddet ve evlerin ve mülklerin yakılmasından son derece endişe duyduğu" belirtilen açıklamada, Myanmar hükümetine ordunun aşırı güç kullanmasına son vermesi çağrısı yapıldı.

BMGK'nın Myanmar tasarısına Çin vetosu

Arakan'da hızla kötüye giden insani durumun ve sayıları çok hızlı bir şekilde artan mülteciler ile yerinden edilmelerin son derece endişe verici olduğu belirtilen açıklamada, Myanmar hükümetine insani yardım girişine izin vermesi çağrısında da bulunuldu.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, gazetecilere yaptığı açıklamada, Myanmar'daki şiddet olaylarının son bulması için "oy birliğiyle güçlü bir mesaj" gönderdiğini söyledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen de BMGK'nın son bir yılda ilk defa Myanmar ile ilgili ortak bir açıklamayı oyladığını belirtti.

AA muhabirinin, BMGK'nın neden tasarıdan vazgeçerek ortak bir açıklama kararı aldığı ve yasal bağlayıcılığı olmayan bir açıklamanın BMGK kararı kadar etkili olup olmayacağı sorusuna Allen, konseyin "birlik olup net ve güçlü bir mesaj verdiği" ve bu mesajla "Myanmar hükümetine Kofi Annan başkanlığındaki Arakan Danışma Komisyonunun raporunun uygulanması, Arakan'da insan hakları ihlallerinde bulunanlardan hesap sorması, Arakanlı mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde köylerine dönmesine izin vermesi çağrısı yapıldığı" yanıtını verdi.

BMGK'nın Myanmar tasarısına Çin vetosu

"ÇİN'İN İTİRAZLARINA ESİR DÜŞÜLMEMELİ"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) BM Direktör Yardımcısı Akshaya Kumar ise yaptığı açıklamada, "Konsey üyeleri Çin'in itirazlarına esir düşmek yerine kurbanların ihtiyaçlarına ve sahadaki gerçeklere göre hareket etmeli." ifadesini kullandı.

Kumar, BMGK'nın ortak açıklamayla birlik mesajı verdiğini ancak bir sonraki adımın suçlulara karşı yaptırım uygulanması olduğunu kaydetti.

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