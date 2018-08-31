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Bodrum Kalesi gelecek yıl kapılarını açacak

Görsel ihtişamı, şövalye kuleleri ve arkeolojik eserleriyle ünlü UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Bodrum Kalesi, gelecek yıl kapılarını ziyaretçilere yeniden açacak.

AA | 31.08.2018 - 14:34..
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Yapımına 1415 yılında başlanan ve inşaatı 1523'e kadar süren, 1895 yılına kadar da askeri üs olarak kullanılan Bodrum Kalesi, yenilenen yüzüyle hizmete girmeye hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Miras Kalıcı Listesi'ne dahil olması beklenen Bodrum Kalesi, tarihsel süreçte Doğu Akdeniz'in en önemli kalelerinden biri olarak gösteriliyor.

BODRUM'UN SİMGESİ

Çeşitli kulelerden oluşan Bodrum Kalesi'nde, İngiliz, Fransız, İtalyan, Alman ve İspanyol Kulesi gibi farklı milletlere ait kuleler yer alıyor.

Bodrum'un simgesi haline gelen ve her yıl 300 binden fazla ziyaretçi çeken Bodrum Kalesi'nin, tekrar turistlerin uğrak noktalarından biri olması bekleniyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk,Kültür ve Turizm Bakanlığınca Bodrum Kalesi'nde başlatılan restorasyon, çevre düzenlemesi ve teşhir düzenleme projesinin hızla devam ettiğini söyledi.

Bodrum Kalesi gelecek yıl kapılarını açacak

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