Bodrum'da Özlem Yıldız şov

2005’te nikah masasına oturduğu Sinan Serter’den 2013’te boşanan Özlem Yıldız, yaz başından beri ailesinin Bodrum’daki evinde 11 yaşındaki oğlu Demir ile tatil yapıyor.

3 AY BODRUM'DA KALIYOR

Önceki gün yakın arkadaşları ile Gündoğan’da bulunan bir otelin plajındaydı. Özlem Yıldız oğlu Demir ile yakından ilgilendi, her anını görüntüledi.

KAYAK ŞOV

Bir ara şezlonga uzanıp kitap okudu ve sonra da yüzdü. Finalde de su kayağındaki hünerini gösterip şov yapmayı ihmal etmedi. Özlem Yıldız su kayağında ustalaştığını ispatladı.