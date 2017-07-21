taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.736
USD
3,5276
EURO
4,1165
ALTIN
141,53
PETR
49,2700

Bodrum'da tsunami paniği yaşandı

Bodrum Gökova açıklarında meydana gelen 6.3 şiddetindeki depremin ardından, denizde su seviyesinin artması vatandaşlarda paniğe neden oldu

21.07.2017 - 10:29
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün saat 01.31'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından, denizdeki su seviyesinin yükselmesi ile panikleyen Bodrumlular ile yerli ve yabancı turistler geceyi sokaklarda geçirdi.

TEKNELER KARAYA SÜRÜKLENDİ

Depremin hemen ardından Gümbet İnceburun'da meydana gelen tsunamide 12 tur teknesi ile 5 balıkçı teknesi karaya sürüklenirken, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı. O anları anlatan kaptan Metin Kestaneci (40), "Teknenin kaptanıyım. Teknede uyuyordum, önce bir gürültü ardından uğultu geldi. Ne oluyor demeye kalmadan birden tekne karaya doğru sürüklendi. Tekne ile birlikte kendimizi karada bulduk. Böyle bir şöy görmedim" dedi.

BODRUMLULAR SABAHA KADAR UYUYAMADI

Yaklaşık 3 dakika boyunca gelen dev dalgalar nedeniyle sahildeki otellerin alt katları ile restoran bölümlerini su bastı, 16 işyeri sular altında kaldı. Deprem sırasında 30'a yakın otomobilde, ağaç dalları ve kayaların düşmesi sonucu maddi hasar meydana gelirken, Bodrum'un Mumcular, Yalıçiftlik, Mazı mahallelerindeki bazı evlerde çatlak meydana geldiği belirtildi. Parklarda, kaldıkları otellerin sahilindeki şezlonglarda ve restoranların masalarında sabahlayan Bodrumlular art arda gelen depremler nedeniyle sabaha kadar uyuyamadı.

KANDİLLİ TSUNAMİ DEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, "Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir" denildi.

Bodrum'da tsunami paniği yaşandı

İlginizi Çekebilir
AFAD Başkanı: Şu an Bodrum'dan daha güvenli bir yer yok
Muğla Valisi Civelek, Bodrum'da önemli bir hasarın olmadığını, sadece eski binalarda ufak çatlaklar oluştuğunu gözlemlediklerini söyledi.
Darbeci asker, mahkemeye gülümseyerek geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapmak isteyen darbecilerin Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
FETÖ üyesi olduğu iddia edilen savcı, suçu FETÖ'ye attı
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan eski savcı Murat Demir, ASELSAN davasıyla ilgilenirken tayininin çıkarılarak engellediğini söyledi.
Silvan'da düdüklü tencereye tuzaklanmış patlayıcı bulundu
Diyarbakır Silvan'da teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyon bugün sona erdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

237
Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

Bodrum'da deprem paniğiyle yaşananlar İZLE

90
Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

Bodrum'daki deprem kameralara yansıdı

37
Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

Trump Ankara Büyükelçisi Bass'ı Afganistan'a gönderiyor

66
Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü

74
İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

156
Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

Derya Tuna Bodrum'da pasta üflerken depreme yakalandı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM