Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugün saat 01.31'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından, denizdeki su seviyesinin yükselmesi ile panikleyen Bodrumlular ile yerli ve yabancı turistler geceyi sokaklarda geçirdi.

TEKNELER KARAYA SÜRÜKLENDİ

Depremin hemen ardından Gümbet İnceburun'da meydana gelen tsunamide 12 tur teknesi ile 5 balıkçı teknesi karaya sürüklenirken, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı. O anları anlatan kaptan Metin Kestaneci (40), "Teknenin kaptanıyım. Teknede uyuyordum, önce bir gürültü ardından uğultu geldi. Ne oluyor demeye kalmadan birden tekne karaya doğru sürüklendi. Tekne ile birlikte kendimizi karada bulduk. Böyle bir şöy görmedim" dedi.

BODRUMLULAR SABAHA KADAR UYUYAMADI

Yaklaşık 3 dakika boyunca gelen dev dalgalar nedeniyle sahildeki otellerin alt katları ile restoran bölümlerini su bastı, 16 işyeri sular altında kaldı. Deprem sırasında 30'a yakın otomobilde, ağaç dalları ve kayaların düşmesi sonucu maddi hasar meydana gelirken, Bodrum'un Mumcular, Yalıçiftlik, Mazı mahallelerindeki bazı evlerde çatlak meydana geldiği belirtildi. Parklarda, kaldıkları otellerin sahilindeki şezlonglarda ve restoranların masalarında sabahlayan Bodrumlular art arda gelen depremler nedeniyle sabaha kadar uyuyamadı.

KANDİLLİ TSUNAMİ DEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, "Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir" denildi.

Bodrum'da tsunami paniği yaşandı