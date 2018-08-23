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Bodrumlu turizmciler fahiş fiyatları savunuyor

Lahmacun, su gibi gıdaların aşırı pahalılığı yüzünden tepki alan turizmciler Bodrum'da ucuz fiyatlı yerlerin de olduğunu söyleyerek kendilerini savundu.

DHA | 23.08.2018 - 15:22..
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Bodrumlu turizmciler fahiş fiyatları savunuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Bodrum'daki bazı mekanlarda yüksek fiyat uygulanmasını eleştiren ve bunlara izin vermeyeceklerini söylediği açıklaması sonrası Bodrumlu turizmcilerden yanıt geldi.

Bodrum Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, söz konusu iddianın kendi kulaklarına geldiğini de belirterek "Çok fazla olmamakla birlikte bunlar, hoş olan şeyler değil. Ancak Bodrum'da 50 TL'ye kalınacak çok temiz güzel pansiyonlarımız var" dedi.

Bodrumlu turizmciler fahiş fiyatları savunuyor

"GECELİĞİ 10 BİN EURO OLAN LÜKS DAİRELER VAR"

"Geceliği 10 bin euro olan lüks kral dairelerimiz de var. Marka turistik tesislerimiz de mevcut. Göltürkbükü ve Yalıkavak gibi mahallelerde, koylardaki ecrimisil ve kiralama bedelleri çok yüksek" ifadesini kullanan Özyurt, şöyle devam etti:

"FİYATLAR ELBETTE YÜKSEK OLABİLİR"

"Ayrıca buraya milyonlarca dolar yatırım yaparak marka yaratan, dünyanın ünlü markalarının otel zincirlerini açan beach clup ve tesislerde fiyatlar elbette yüksek olabilir. Ama Bodrum'da 1 liraya su içebilir, 15 liraya yemek yiyebilirsiniz. 'Nerede' diyenler, sorsunlar gösterelim. Hizmetin verildiği yer çok önemli. Bizce önemli olan gidilen otel, restoran ve benzeri yerlerde açıklanan fiyat listeleri ve menülerin dışına çıkılması. İşte bu turisti kazıklamaya girer. Buna kesinlikle karşıyız. Sayın Bakanımızı bu konuda kesinlikle destekliyoruz. Bu bayramda Bodrum'da milyon dolarlık yatları ile tatile gelen de var Anadolu illerinden memur, işçi kardeşlerimiz de var."

Bodrumlu turizmciler fahiş fiyatları savunuyor

"HER ŞEYİN BİR BEDELİ VAR"

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise, "Turizmin tam da ortasından geldiği için tüm turizmciler için bir umut, bir ümit olan Sayın Bakanın bu açıklamasını çok talihsiz buluyorum. Bodrum'da herkese, her keseye uygun fiyatlar olması yanlış bir şey değildir. 1000 dolara, 5 bin dolara olduğu gibi 20 dolara, hatta 50 TL altına da yatak bulabiliyorsunuz" dedi.

BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, her şeyin bir bedeli olduğunu söyledi.

Bodrumlu turizmciler fahiş fiyatları savunuyor

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