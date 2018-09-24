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Boğaziçi öğrencilerinin yemek eylemi

Yemek için bir günlük harcaması 10 lira olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri pankartlarla eyleme başladı.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 17:28..
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Boğaziçi öğrencilerinin yemek eylemi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dönem başında yemekhane ücretlerine zam yapıldı. Bir günlük yemek maliyetinin 10 lira olmasının ardından öğrenciler eylem yaptı.

Basın açıklaması yapan öğrenciler “Müşteri değil öğrenciyiz” pankartları açtılar.

Boğaziçi öğrencilerinin yemek eylemi

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ DE İSTEMİYORLAR

Öğrenciler, turnike gibi yeni güvenlik önlemleriyle üniversite üzerindeki denetimi sıklaştırılmak istenmesine de tepki gösterdi.

Zamların geri çekilmesini, turnikelerin kaldırılmasını talep eden öğrenciler, zamlar geri çekilene kadar tüm öğrencileri ve üniversite emekçilerini yemekhaneyi boykot etmeye çağırdı.

Boğaziçi öğrencilerinin yemek eylemi

BİR GÜNLÜK YEMEĞİN MALİYETİ 10 LİRA

Okunan basın açıklamasında şöyle denildi:

"Öğlen ve akşam yemekleri 2,50 liradan 3,75’e, kahvaltı ücreti de 1,50 liradan 2,50’ye çıkarıldı. En temel yaşam ihtiyaçlarımızdan birinin karşılanmasına yapılan bu zam, kayyum yönetiminin öğrenciye bakışını ve yönetim anlayışını göstermektedir. Bu zamlar geri çekilene kadar tüm öğrencileri, emekçileri mücadeleye çağırıyoruz."

Boğaziçi öğrencilerinin yemek eylemi

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