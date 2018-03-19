Boğaziçi Üniversitesi'nde terör propagandası

Boğaziçi Üniversitesi kuzey kampüsünde yaşanan olayda, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 46 askerimiz için bir grup öğrenci lokum dağıtmak istedi.

TERÖR SEVİCİLER ENGEL OLDU

Lokum dağıtmak için masa kuran öğrenciler, "İşgalin katliamın lokumu olmaz", "Kürdistan faşizme mezar olacak" pankartı açan 20 kişilik terör seviciler tarafından engellendi.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Sloganlar atarak masanın etrafında toplanan PKK seviciler, öğrencilere fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu. Bu gruba okul güvenliğinin müdahale etmemesi de dikkat çekti.