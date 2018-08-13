taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
7.01575
Euro
7.99405
Altın
1195.99
Borsa
89607.32

Bolu’da dolar bozdurma kuyruğu

ABD ile yaşanan gerilim sonrası dolar kuru yükselişini sürdürüyor. Bolu halkı da döviz bürolarına giderek ellerindeki dolarları bozdurdu.

İHA | 13.08.2018 - 14:23..
  1. Haberler
  2. Gündem

Bolu’da dövizde yaşanan dalgalanmalara tepki gösteen vatandaşlar, sabah saatlerinde ellerindeki dolarları bozdurmak için geldikleri döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdular. ABD ile yaşanan gerilim sonrasında piyasalarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara vatandaşların tepkisi sürüyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek veren Bolulular, döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna erken saatlerde akın eden vatandaşlar, döviz birikimlerini Türk Lirası’na çevirmek için dakikalarca bekledi. Vatandaşlardan kimi birikimini kimi de umre ziyareti için biriktirdiği dolarlarını Türk Lirasına çevirdi.

Bolu’da dolar bozdurma kuyruğu

UMRE PARASINI TÜRK LİRASINA ÇEVİRDİ

Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen vatandaşlar, bunun bir milli dava olduğunu söyleyerek doları olanları bozdurmaya davet ettile. Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine döviz bürosuna geldiğini ifade eden Çetin Özkoç isimli bir vatandaş ise “Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye’nin menfaati için bozduracağım.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BDDK'dan dolar/TL açıklaması

BDDK'dan dolar/TL açıklaması

506
'İtalya da Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabilir'

'İtalya da Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabilir'

65
Türkiye'de lüks tüketim turizminde patlama yaşanıyor

Türkiye'de lüks tüketim turizminde patlama yaşanıyor

150
CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi

CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi

200
Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

142
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

131
Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

229
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM