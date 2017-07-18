Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Twitter hesabından yayınlanan video da tüfeğin özelliklerinden bahsediliyor ve kullanım şekli gösteriliyor.
"KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR"
Bakanlık videoyu şu ifadelere yer vererek paylaştı: "Yerli ve milli olarak üretilen Bora keskin nişancı tüfeğimiz kahraman güvenlik güçlerimizin gücüne güç katıyor."
Yerli ve milli üretim Bora keskin nişancı tüfeği VİDEO
ÖZELLİKLERİ
Kalibre: 7.62x51 mm NATO
Çalışma prensibi: Bolt Action
Etkili menzil: 800 metre
Uzunluk: 1265 mm (dipçik açık), 1220 mm (dipçik kapalı)
Namlu uzunluğu: 660 mm
YİV-SET: 4 (sağ), 1:12 inç
Ağırlık: 6500 gram