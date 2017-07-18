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Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Milli Savunma Bakanlığı, yerli üretim olan Bora keskin nişancı tüfeğiynin tanıtım videosunu yayınladı.

18.07.2017 - 00:02
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  2. Teknoloji
Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Twitter hesabından yayınlanan video da tüfeğin özelliklerinden bahsediliyor ve kullanım şekli gösteriliyor.

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

"KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR"

Bakanlık videoyu şu ifadelere yer vererek paylaştı: "Yerli ve milli olarak üretilen Bora keskin nişancı tüfeğimiz kahraman güvenlik güçlerimizin gücüne güç katıyor."

Yerli ve milli üretim Bora keskin nişancı tüfeği VİDEO

ÖZELLİKLERİ

Kalibre: 7.62x51 mm NATO

Çalışma prensibi: Bolt Action

Etkili menzil: 800 metre

Uzunluk: 1265 mm (dipçik açık), 1220 mm (dipçik kapalı)

Namlu uzunluğu: 660 mm

YİV-SET: 4 (sağ), 1:12 inç

Ağırlık: 6500 gram

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

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Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı

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