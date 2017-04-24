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Borajet seferlerini durdurdu

Seferlerini durduran Borajet, yolcularını bilet için THY'ye yönlendirdi.

24.04.2017 - 09:16
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Geçen yıl sonunda SBK Holding tarafından satın alınan Borajet Havayolları bugünden itibaren seferlerine ara verme kararı aldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Havayolları’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir. Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir"

Borajet seferlerini durdurdu

YALÇIN AYASLI TARAFINDAN KURULDU

ABD’de yaşayan Yalçın Ayaslı tarafından kuruluan havayolu, operasyonuna önce pervaneli ATR72 tipi uçaklarla başlamıştı. Şirket, 4 yıl önce Embraer 190 serisi uçaklara geçti. Ayaslı geçen yıl sonunda Borajet’i 260 milyon dolara SBK Holding’e sattı. Satış sonrasında havayolu şirketi yönetim değişikliğine gitmişti.

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