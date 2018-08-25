Borç yapılandırmada son gün 27 Ağustos

Borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme için süre doluyor.

SON GÜN 27 AĞUSTOS

Yapılandırma, 31 Mart 2018 ve öncesi döneme ait vergi borcu, trafik, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş, askerlik, seçim, nüfus gibi cezalar ve öğrenim kredilerini kapsıyor.

Yapılandırmadan yaralanmak isteyenler için son gün 27 Ağustos Pazartesi. Bu tarihe kadar başvurmayanlar yapılandırma hakkını kaybedecek.

PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM

Borçlarını peşin ödeyenlere indirim yapılıyor ya da 18 aya kadar taksit seçenekleri bulunuyor.



Gelir İdaresi Başkanlığı da 2 milyan 821 bin 619 mektup göndererek borçlulara çağrı yapmıştı.