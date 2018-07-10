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Boris Johnson: Brexit rüyası ölüyor

İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson'ın, Başbakan Theresa May'a sunduğu istifa mektubu yayınlandı.

İHA | 10.07.2018 - 05:50..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Brexit politikaları sebebi istifa eden Johnson, istifa mektubunda Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması olarak bilinen Brexit referandumunun üzerinden 2 yıldan fazla süre geçtiğini belirterek, “Avrupa Birliğinden çıkılması halinde İngiliz halkının kendi demokrasisini kesin ve açık olarak geri alacağı sözü üzerine yapılan halk oylaması üzerinden yaklaşık 2 sene geçti. İngiliz halkına bunun olması halinde göçmen politikalarına kendilerinin karar vereceği, Avrupa Birliği tarafından kullanılan ve Birleşik Krallık’a ait bir kısım paranın geri döneceği, bunların da ötesinde onların yasalarını kendi çıkarlarına uygun olarak ve bağımsız bir şekilde çıkarabilecekleri söylenmişti” dedi.

Boris Johnson: Brexit rüyası ölüyor

"BREXİT RÜYASI ÖLÜYOR"

Mektubunda Brexit politikasının İngiliz halkına fırsatlar vaat ederek yola çıktığını belirten Johnson, “Bu rüya ölüyor” ifadelerini kullandı. İngiltere ekonomisinin büyük bir bölümünün Avrupa Birliği’ne bağlı olduğunu hatırlatan Johnson, ülkenin AB’den ayrılmaya hazır olmadığını vurgulayarak, mektubunda bunun detaylarına yer verdi.

"ŞARKININ SÖZLERİ BOĞAZIMDA KALIYOR"

Brexit ile ilgili uzun süredir devam eden görüşmelerde kendisinin görüşlerinin dikkate alınmadığını söyleyen Johnson, “Cuma günü kabul ettim ki benim argümanlarım çok az kabul görüyor ve sizi de en azından başarıya götüreceğini düşündüğünüz bir kabine kararına ulaştığınız için tebrik ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi hükümet şimdi söyleyecek bir şarkıya sahip. Sorun şu ki ben sözlerin üzerinden hafta sonu bir deneme yaptım ve gördüm ki bunlar boğazımda kalıyor” ifadelerini kullandı.

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