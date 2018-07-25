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Borsa güne hızlı başladı

BIST 100 endeksi 248,66 puan artarak Borsa İstanbul'da 92.382,48 puandan açıldı.

AA | 25.07.2018 - 10:36..
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Açılışta BIST 100 endeksi, 248,66 puan ve yüzde 0,27 değer kazancıyla 92.382,48 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi de yüzde 0,58 değeri arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile spor oldu.

BIST YÜZDE 3,33 DEĞER KAYBETTİ

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından yükselişe geçen döviz kurlarının negatif etkisiyle 91.722,71 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 3,33 değer kaybıyla 92.133,82 puanla kapattı.

ANALİSTLER 92.000 PUANLA İYİ DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın güçlü destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 94.500 ve 96.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi..

HİSSE BAZLI HAREKETLERDE ÖNE ÇIKACAK

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, bilanço açıklama dönemi olması dolayısıyla hisse bazlı hareketlerin de öne çıkacağını aktardı.

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