Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 425,73 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi ise yüzde 0,35 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen yüzde 0,54 ile ulaştırma oldu.

KAR SATIŞLARI

Dün yatay bir seyirle güne başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 106.244,64 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 105.718,31 puandan tamamladı.

BORSANIN TARİHİ ZİRVESİ

Analistler, küresel piyasaların yarınki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi yön arayışı içerisinde olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.500 ve 103.200 seviyelerinin destek, tarihi zirve olan 106.402 ve 107.500 puanın direnç olarak takip edileceğini kaydetti.