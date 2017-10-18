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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,21 değer kazancıyla 107.211,50 puandan tamamladı.

18.10.2017 - 13:09
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Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 220,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi de yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,68 ile taş, toprak oldu.

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLAMIŞTI

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 107.579,49 puana kadar çıkmasının ardından 107.000-107.250 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri ile ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.400 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 110.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 107.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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