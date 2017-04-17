taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.246
USD
3,6638
EURO
3,9002
ALTIN
151,90
PETR
55,4600

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,74 yükselişle 90.731,33 puandan başladı.

17.04.2017 - 10:12
  1. Haberler
  2. Ekonomi

h

Açılışta BIST 100 endeksi 667,63 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi ise yüzde 0,69 yükseldi. Tüm sektör endeksleri artarken, en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile elektrik oldu.

Cuma günü, ABD ve Avrupa borsalarının tatil olmasının etkisiyle düşük işlem hacimli sakin bir seyrin izlendiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek önceki kapanışına göre yüzde 0,21 artışla 90.063,69 puandan kapandı.

Analistler, dün anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından TL varlıklara ilginin arttığını belirterek, döviz kurlarının gerilediğini, pay piyasalarında ise alımların güçlendiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi ve bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avrupa borsalarının tatil olması nedeniyle ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 89.500 seviyesinin ise destek olarak önce çıktığını kaydetti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

292
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

92
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

120
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

169
Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

Dünyadan Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajları

70
Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

Atatürk Havalimanı'nda referandum sonuçları

3
Referandum sonrası döviz

Referandum sonrası döviz

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM