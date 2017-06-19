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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 yükselişle 98.735,95 puandan başladı.

19.06.2017 - 10:21
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Açılışta BIST 100 endeksi 543,40 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi de yüzde 0,60 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri artarken, en fazla yükselen yüzde 2,40 ile madencilik oldu.

99 BİNİN ÜZERİNİ TEST ETTİ

Cuma günü, 99.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kaybıyla 98.192,55 puandan tamamladı.

GÖZLER FED'DE

Analistler, piyasaların bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin bilanço küçültme ve faiz artırım sürecine ilişkin yapacağı açıklamalara odaklandığını söyledi.

Bugün başlayacak Brexit müzakereleri ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 98.500 seviyesinin ise önemli destek konumuna geldiğini kaydetti.

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