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Borsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul Endeksi 95 bin 323 puanla yeni tarihi rekor düzeyde kapandı.

09.05.2017 - 18:12
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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.490,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi yüzde 1,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile bilişim oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle yükselişe geçti. Özellikle banka sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlarla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 puanın üzerine çıkan endeks, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekoru olan 95.358,76 puana yaklaşsa da bu seviyeyi aşamadı.

Analistler, küresel piyasalardaki iyimser havanın devam ettiğini, Avrupa borsalarındaki yükselişlere ek olarak ABD'de Nasdaq teknoloji endeksinin de tarihi zirvesine çıktığını kaydetti.

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