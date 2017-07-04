Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Dün BIST 100 endeksi, açıklanan enflasyon verisinin haziranda son 10 ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından 101.000 puan sınırına kadar yükseldi.

Bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri veren endeks, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 100.522 puandan tamamladı.

YENİ REKOR

Yeni güne sınırlı yükselişle başlayan endeks, saat 10:45 itibariyle 101.078,36 puana çıkarak tüm zamanların rekorunu yeniledi. BIST-100, 101 binin üzerinde dengeli seyrini sürdürüyor.

ASTANA GÖRÜŞMESİ, KATAR KRİZİ

Analistler, ABD’de bugün 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla resmi tatil olduğunu ve piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, Astana'da bugün başlayacak Suriye ile ilgili görüşmelerin ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Euro bölgesi Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 100.991’in direnç konumunda olduğunu bildirdi.