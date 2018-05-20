Boşandığı eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 2 yaralı

1 YÖK üyeleri üniversitelerle buluştu YÖK üyeleri, sorunları yerinde tespit etmek ve öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak için Bartın, Karabük, Çankırı ve Zonguldak Bülent Ecevit üniversitelerini ziyaret etti.

2 Ramazan'da kalbi yoran 8 alışkanlık Sağlıklı kişileri bile olumsuz etkileyen bu hatalı alışkanlıklar, kalp hastalarında nefes darlığı, ritim bozuklukları, hatta kalp krizi gibi ciddi tablolara yol açabiliyor.

3 Kanatsız Kuşlar Gemi Modelleri sergisi açıldı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kanatsız Kuşlar Gemi Modelleri sergisi sanatseverlerle buluştu.

4 Kraliyet düğününe Kate Middleton damgası Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününde daha önce üç kez giydiği kıyafetini dördüncü kez giydi.

5 Şenol Güneş: Talisca, İngiltere'ye transfer oldu Şenol Güneş, Beşiktaş'a veda eden Talisca'nın gelecek yıl Premier Lig'de oynayacağını ifade etti.

6 Van'da 3,5 ton inci kefali ele geçirildi Van’ın Erciş ilçesinde 3.5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişiye ise bin 322 TL idari para cezası uygulandı.