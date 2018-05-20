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Boşandığı eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, ayrıldığı eşinin baba evine gelen Burhan Soluçiçek eski eşiyle görüşemeyince etrafına kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

DHA | 20.05.2018 - 09:34..
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Çayırova ilçesinde, saat 19.00 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde yaşanan olayda, Burhan Soluçiçek ayrıldığı eşinin baba evine geldi. Eşi ile görüşmek isteyen Burhan Soluçiçek, olumsuz cevap alması üzerine tabancasını çıkararak kurşun yağdırdı.

Boşandığı eşinin baba evini bastı: 1 ölü, 2 yaralı

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Burhan Soluçiçek 8 el ateş ederek, eski kayınpederi İsmail Ulutaş, kayınvalidesi Fatma Ulutaş ve ayrıldığı eşi Dilek Ulutaş'ı vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri İsmail Ulutaş'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, Fatma Ulutaş ve Dilek Ulutaş'a ilk müdahalede bulundu.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Burhan Soyluçiçek'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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