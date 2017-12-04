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Boşanmaya neden olan kaynanaya tazminat davası

7 yıllık eşi Ali G.'den ayrılan S.G., kaynanasının kendisine söylediği sözlerden sonra tazminat davası açtı.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 08:39..
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İstanbul'da yaşayan S.G. adlı kadın, 7 yıl önce Ali G. ile evlenerek Almanya'nın Solingen kentinde yaşamaya başladı.

Kayınvalidesi Medine G.'nin oğlunu çok kıskanması nedeniyle; eşi Ali G. ile sürekli tartışan S.G., kavgaların sonunda soluğu mahkemede aldı.

TAZMİNAT DAVASI

Eşinden boşanan S.G., bir dava da kayınvalidesi Medine G.'ye açtı.

Boşanmaya neden olan kaynanaya tazminat davası

OĞLUMUN YAKASINDAN DÜŞ

Kendisine, "Oğlumun yakasından düş. Oğlum yüz tane kadın alsa benden vazgeçmez." diyen kayınvalidesi Medine G.'den 10 bin TL manevi tazminat istedi.

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