Boşanmaya neden olan kaynanaya tazminat davası

İstanbul'da yaşayan S.G. adlı kadın, 7 yıl önce Ali G. ile evlenerek Almanya'nın Solingen kentinde yaşamaya başladı.
Kayınvalidesi Medine G.'nin oğlunu çok kıskanması nedeniyle; eşi Ali G. ile sürekli tartışan S.G., kavgaların sonunda soluğu mahkemede aldı.
TAZMİNAT DAVASI
Eşinden boşanan S.G., bir dava da kayınvalidesi Medine G.'ye açtı.
OĞLUMUN YAKASINDAN DÜŞ
Kendisine, "Oğlumun yakasından düş. Oğlum yüz tane kadın alsa benden vazgeçmez." diyen kayınvalidesi Medine G.'den 10 bin TL manevi tazminat istedi.