Boyabat Kalesi turizme katkı için tanıtılacak

Sinop'ta yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen Türkiye'nin en görkemli kaleleri arasında gösterilen Boyabat Kalesi'nin turizme kazandırılması için tanıtım atağı başlatıldı.

EN GÖRKEMLİ KALELER ARASINDA

Boyabat ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Gökırmak Vadisi havzasında yer alan, 135 metre yükseklikteki sarp kayalık üzerinde kurulu Boyabat Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye Kültür Portalı"nda Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi arasında da yer alıyor.

YAPILIŞ TARİHİ BİLİNMİYOR

Bir kitabesine rastlanılmaması nedeniyle yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen tarihi kale, geç Roma ve erken Bizans dönemlerinin yanı sıra Osmanlı döneminde de kullanıldığına dair bulgular taşıyor.

Bölgenin en önemli tarihi mekanları arasında yer alan kalenin tanıtımının yapılarak turizme daha fazla katkı sunması için ilgili kurumlarca çalışma yürütülüyor.

TANITIM FİLMİ HAZIRLANDI

Yaklaşık iki yıl önce restore edilerek vatandaşların ziyaretine açılan kalenin bilinirliğini artırmak için kaymakamlık tarafından tanıtım filmi de hazırlandı.

Boyabat Belediyesi de tarihi kale ile ilçenin en eski yerleşim birimi olan Yeni Mahalle arasında kültür yolu yapılmasına yönelik çalışma başlattı.

Proje tamamlandığında kaleye 100 metre mesafede bulunan Kırkkızlar kayası üzerine cam teras inşa edilecek, aynı zamanda bölgeye teleferikle ulaşım sağlanacak.