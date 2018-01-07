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Boyko Borisov Demir Kilise'nin açılışında konuştu

Demir Kilise'nin açılış töreninde açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı, Sofya ve İstanbul'un kıskanılacak birer örnek olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 07.01.2018 - 11:55..
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İstanbul Balat'taki demirden inşa edilen tek kilise olma özelliğini taşıyan Bulgar kilisesi (Sveti Stefan Kilisesi ), nam-ı diğer 'Demir Kilise' 7 yıl süren restorasyon çalışması tamamlandı.

Bulgar Ortodokslar için tarihi bir öneme sahip olan Demir Kilise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Törende Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov konuşma yaptı.

Demir Kilise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor

Demir Kilise açılışını Erdoğan ve Borissov yaptı ViDEO

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un açıklamalarından satır başları:

"HALİÇ'İN YANI BAŞINDA DİNİMİZ TEMSİL EDİLİYOR"

"Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, sayın belediye başkanları, dini temsilciler, müftümüz de hazır bulunuyor. Bulgaristan'daki Müslümanları temsil ediyor. Ortodoks Kilise Patriği de burada bulunuyor. Burada bir araya geldik, tartışmak için değil. Haliç'in yanı başında dinimiz temsil ediliyor. Dinimize saygı gösteriliyor. İBB'ye teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum.

"SOFYA VE İSTANBUL KISKANILACAK BİRER ÖRNEKTİR"

Kültürel yönden nasıl bir değer taşıdığını anlatmama zaten gerek yok. Bulgaristan her zaman mükemmel ilişkiler tesis etmek istemiştir hem İslam hem Hıristiyan alemi ile. Terörizm her yerde var ancak müştereken mücadele edebiliriz. Sonuçlardan bahsediyoruz, sebeplere bakacak olursak kader bizi, coğrafi ve siyasi olarak birlikte yaşamaya zorunlu kılmıştır. Bütün Avrupa, Balkanlarda bir Hıristiyan, Müslüman ülkenin nasıl olduğunu, davrandığını gösteriyor Sofya ve İstanbul. Gerçekten kıskanılacak birer örnektir.

Türkiye AB'nin en büyük komşusudur. Türkiye bu bölgede en büyük orduya sahip ülkedir. Bizler elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

Cumhurbaşkanı'nın Macron ile yaptığı görüşmeyi ilgi ile izledik. 2018'de Türkiye ile AB ilişkilerinin normalleştirilmesi için çaba harcamamız lazım."

Boyko Borisov Demir Kilise'nin açılışında konuştu

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