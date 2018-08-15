Boynuzu işleyerek takıya dönüştürüyor

Geleneksel Türk süsleme ve el sanatları ustası 64 yaşındaki Mehmet Atışan, sığır ve manda boynuzlarınıdeğerli taşlarla işleyerek takıya dönüştürüyor.

YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Yalova merkeze bağlı Güneyköy'deki atölyesinde tek başına çalışan Mehmet usta, gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Mehmet Atışan, Kafkas göçmenlerinin kurduğu Güneyköy'de gümüş ve altın işlemeciliğinin yaygın olduğunu söyledi.





SABIR GEREKTİREN ÇALIŞMA

İstanbul Kapalıçarşı'da çalıştığı dönemde köylüsü Zeynel Abidin'den boynuz işlemeciliğini öğrendiğini ve ustasından devraldığı mesleği 1969 yılından beri sürdürdüğünü anlatan Mehmet Atışan, eski geleneksel yöntemleri kullandığını, boynuzdan takı ve süs eşyası üretiminin sabır gerektiren zorlu çalışma vurguladı.

MEŞAKKATLİ SÜREÇ

Mehmet Atışan, mezbahadan temin ettiği boynuzları, etsel ve kemiksel dokusundan ayırmak için çeşitli işlemler uyguladığını belirterek, "Sonrasında 8 aylık bir süre çatı arasında güneş görmeden, hava sirkülasyonu olan yerde dinlendirmeye bırakıyoruz. Öz suyunun alınması gerekiyor. 8 ay beklediğimizde bunun hareketi sınırlanmış oluyor. Ondan sonra kullandığımız Van Gölü'nden çıkan kristal sodayla, başka materyallerimiz de var, onlarla beraber boynuzu bakterilerden arındırıyoruz çünkü doğal malzeme bakteri üretiyor. Sonradan kesip de düzeltildikten sonra bir ay daha bekliyor çünkü yağ bazlı olduğu için yayılma yapıyor. Isıyla düzeltiyoruz. Dinlendikten sonra şablonlarla çizilip, kıl testere ile kesilip çeşitli şekiller veriliyor." dedi.

KRAL VE KRALİÇEYE HEDİYE EDİLDİ

Mehmet Atışan, "İspanya Kraliçesi'nin söylediği 'Hayatımda aldığım en güzel, en değerli hediye' diye. 2014 senesinde yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığını sergi düzenlemeleri için Madrid'e davet ettiler. İşte o zaman bakanımız, müsteşarını teşekkür babında yolladı. Yine fuara katıldım. İşte bunlar mutlu olaylar. Sonra rahmetli Kral Abdullah'a (Suudi Arabistan'ın eski kralı) çift çapraz kılıç ortasına hurma ağacı kök kısımlarına 3 tane zümrüt işledim, yapraklarına yeşim işledim. 3 sefer öpüp de o şekilde teslim almış. Ürünlerimin hediye edildiği devlet büyüklerimiz de var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Meclis Başkanımız Binali Bey de var. Bakanlarımızda üst bürokraside ürünlerim oldukça yoğun olarak var." diye konuştu.