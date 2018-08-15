Bozlak kültürünü dünyaya taşıyorlar

Oyun Topluluğu, Abdal kültüründen gelen bağlama, davul, zurna, saz, keman, klarnet gibi enstrümanları çalan 15 sanatçıdan oluşuyor. Vefat eden ya da emekli olan ustaların yerine yine Abdal kültüründen gelen başka yetenekli sanatçılar dahil ediliyor.

KONSER VERİYORLAR

Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali, Neşet Ertaş gibi bozlak kültürünün efsane temsilcilerinin devamı olarak hizmet veren topluluk üyesi sanatçılar, bu kültürün yaygınlaştırılması ve tanıtımı için yurt içinde ve Almanya'dan Japonya'ya kadar birçok ülkede konser vererek adeta bir kültür elçisi gibi görev üstleniyor.

17 YILDIR BOZLAK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYORLAR

Ustalar, zaman zaman Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Evi'nde bozlak ustasının android heykeli önünde ve Ağalar Konağı'nda bir araya geliyor.

Topluluğun faaliyetlerini anlatan Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, topluluğun 17 yıldır bozlak kültürünü dünyaya duyurduğunu ifade ederek, Kırşehir'de Abdal geleneğinden gelenleri adeta bir "bozlak fabrikası"na benzetti.