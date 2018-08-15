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Brad Pitt: Jolie'nin yaptıkları iğrenç

Ünlü ABD'li oyuncu Brad Pitt, kamuoyunda çıkan asılsız haberlerden Angelina Jolie'yi sorumlu tuttu.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 10:38..
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Hollywood yıldızı Brad Pitt ile boşanma aşamasında olduğu aktris Angelina Jolie’nin çocukları için verdiği yasal mücadele giderek kızışıyor. Angelina Jolie’nin, ünlü boşanma avukatı Laura Wasser’in yerine yeni bir hukuk ekibi ile anlaşması üzerine mahkeme savaşının detayları halka açık hale getirildi.

'KORKUNÇ' OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Hollywood yıldızı Brad Pitt, çocukları Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ve ikizleri Vivienne ve Knox için bu durumun ‘korkunç’ olduğunu düşünüyor.

Brad Pitt: Jolie'nin yaptıkları iğrenç

"BOŞANMA KONULARI ÖZEL KALMALI"

Blast'in haberine göre; Brad Pitt boşanma konularının özel kalması gerektiğini ve şu anda halka açık bir durumda olmanın ‘iğrenç’ olduğunu savunuyor.

Boşanma sürecinin basından gizli sürdürülmesi gerektiğini belirten aktör, her kafadan bir ses çıkmasının çocukları için korkunç bir durum olduğunu söyledi. 53 yaşındaki Pitt’in, özel hayatlarıyla ilgili bazı detayların ortaya çıkmasını ve çocuklarının bunları sosyal medyadan öğrenmek zorunda kalmasını iğrenç bulduğunu açıkladı.

Brad Pitt: Jolie'nin yaptıkları iğrenç

"DAVAYI MANİPÜLE EDİYOR" İDDİASI

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin boşanma savaşlarının çocukları nasıl incittiğini ve halka açık olarak kavga etmeyi nasıl durduracağını görmesini umuyor. Hollywood yıldızı geçen hafta Jolie’nin çocukları için kayda değer bir yardımda bulunmadığı iddialarına avukatları aracılığıyla yanıt verdi.

54 yaşındaki aktör, boşanma davasının açılmasından beri çocukları için 9 milyon doları aşkın para verdiğini söylerek, Jolie’yi medyayı kullanarak davayı manipüle etmekle suçladı.

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