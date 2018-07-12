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Brent petrol yüzde 6 değer kaybetti

Ham petrol fiyatları ABD-Çin ticaret savaşının kızışmasıyla sert değer düşüşü yaşadı.

AA | 12.07.2018 - 08:43..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Güne 78,75 dolardan başlayan Brent petrolün varili, TSİ 23.45'te yüzde 6 değer kaybederek 74,06 dolara geriledi. Bu düşüş, dünya genelinde en yaygın kullanılan petrol türü için son 13 ayın en büyük günlük kaybı olarak kayıtlara geçti. Aynı dakikalarda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 4,7 azalışla 70,06 dolara indi.

WTI tipi petrol böylece 25 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu. Analistler, petrol fiyatlarındaki sert düşüşte en önemli etkenin Libya'dan gelen haberler olduğunu belirtiyor.

EK GÜMRÜK VERGİSİ

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusunda bulunan petrol limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırıldığını ve petrol ihracatının yeniden başlayacağını duyurmuştu. Ayrıca, ABD'nin Çin'in daha önceki tarifeleri misillemesi nedeniyle ek gümrük vergisi getirilecek 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlaması nedeniyle artan endişelerin petrol fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu listenin yayımlanmasını takiben yaptığı açıklamada, "Amerikan tarafının, gerilimi arttıran gümrük vergisi listesi yayımlaması tamamıyla kabul edilemez. Çin yönetimi, kendi temel çıkarlarını korumak için gerekli karşı önlemleri uygulamak zorunda kalacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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