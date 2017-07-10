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Brent petrolün varili 46 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 46,82 dolardan işlem görüyor.

10.07.2017 - 10:18
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Brent petrolün varili 46 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 47,72 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 47,74 doları görmüştü.

46 DOLARA YÜKSELDİ

Bu sabah 46,79 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.02 itibarıyla yüzde 0,06 artarak 46,82 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 44,34 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatı, ABD'deki üretim artışıyla düşüş eğilimini sürdürüyor. Petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de 7 petrol sondaj kulesi daha hizmete alınarak toplam sayı 763'e yükseldi. Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 25 haftanın 24'ünde artış kaydetti.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve birçok Fed üyesinin açıklamaları ile ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 47,11 ile 47,24 dolar aralığının direnç, 46,78 ile 46,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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