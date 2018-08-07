taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.206
USD
5,2310
EURO
6,0597
ALTIN
203,98
PETR
74,1900

Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı

Güney Amerika ülkesi Brezilya, kuzey komşusu Venezuela'dan gelen göçmenlere kara sınırını kapattı.

AA | 07.08.2018 - 10:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

Federal Yargıç Helder Barreto, ülkelerindeki ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan kaçarak Brezilya'ya sığınan Venezuelalı göçmenlerin karayoluyla ülkeye girişilerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı

SINIR GEÇİŞLERİ KAPATILDI

Kararda göçmen akışını karşılayabilecek uygun şartlar sağlanana kadar sınır geçişlerinin durdurulacağı belirtildi.

Yasağın hava ve denizyoluyla gelen göçmenleri kapsamayacağı bildirildi.

Brezilya sınırını Venezuelalı göçmenlere kapattı

KIZAMIK SALGINI

Öte yandan tedbirin ülkenin kuzey eyaletlerinde Venezuelalı göçmenlerin gelişiyle yaygınlaşan kızamık vakalarına karşı tedbir alınmaya başlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Venezuelalı göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu Amazonas ve Roraima eyaletlerinde görülen salgın binden fazla kişiyi etkilerken, 5 çocuğun hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kara sınırından günde yaklaşık 800 Venezuelalı göçmenin ülkeye giriş yaptığı belirtiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

145
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

154
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

202
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

373
ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

78
İki komşunun 'Eve erkek aldın' kavgası

İki komşunun 'Eve erkek aldın' kavgası

51
Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

Sezgin Tanrıkulu Amerikalıların istediği gibi konuştu

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM