Brezilya'da atlama rekoru

Brezilya'nın Sao Paulo bölgesine bağlı Hortolandia bölgesined bulunan bir köprüde 245 macerapesert aynı anda köprüden atlayarak rekor kırmaya çalıştılar.

245 kişi aynı anda köprüden atladı - İZLE

30 METRE YÜKSEKTE ADRENALİN

Denemede atlayıcılar, esnemeyen özel bir ip kullandı. Dünya rekoru peşindeki 245 kişi aynı anda 30 metrelik köprüden bir anda kendilerini aşağı bıraktı. Havada çığlıkların yükseldiği bu adrenalin dolu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

İlginç deneyin ardından rekorun gelidği açıklanınca herkes çılgınlar gibi sevindi.